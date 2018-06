“Templo Satánico”: la organización que exige a Twitter reconocer sus cuentas

"La negativa de Twitter de verificar las cuentas demuestra claramente un patrón de conducta discriminatoria hostil de Twitter hacia el Templo Satánico", comentó su cofundador, Lucien Greaves. Hasta el momento, Twitter no ha emitido una postura oficial. Sin embargo, Boston Globe señala que en la sección "Centro de ayuda" del sitio web de la red social, enfatizan que "una cuenta puede ser verificada si se determina que es una cuenta de interés público", por lo que Twitter no garantiza que una cuenta no pueda ser cerrada.