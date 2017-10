"Temía casarme con 14 años porque sabía que muchos hombres tratan mal a las mujeres"

"Yo solo tenía 14 años y no quería casarme, pero me obligaron", dice Oumou, que ahora tiene 22 años. Todavía estaba en la escuela primaria cuando sus padres decidieron entregarla en matrimonio a un hombre que no conocía. Oumou tenía miedo, "porque muchos hombres son violentos y tratan mal a las mujeres". Níger tiene la mayor tasa de matrimonio infantil del mundo: 3 de cada 4 niñas son forzadas a casarse antes de cumplir 18 años. Un porcentaje que otras regiones del país se eleva al 89%.