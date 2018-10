Se teme que el jefe de la Interpol que desapareció en China esté muerto [ing]

El presidente de Interpol que desapareció en China el mes pasado probablemente esté muerto bajo la vigilancia de Pekín, ha dicho su esposa. Meng Hongwei, un ciudadano chino que antes trabajaba en los servicios de seguridad del país, desapareció después de viajar a su país natal el 29 de septiembre. Su esposa Grace, con quien vive en Francia, dijo que no había sabido nada de su marido desde entonces y que no tiene esperanzas sobre su destino. El viernes dijo a la BBC: "Creo que es persecución política, no estoy segura de que esté vivo