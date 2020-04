Entre una vorágine de cursos gratuitos me encuentro esta joya, con tanto friki por aquí suelto no sé si es el lugar donde compartirlo con gozo o con temor de baneo, pero ahí lo suelto, que me juzgue la historia. 74 temas actualizados del temario de oposiciones a PES (doy fe) para nuestro regocijo. Hala.