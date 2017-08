Las televisiones esperan la decisión de Fernando Alonso para batallar por los derechos de la F1

La Fórmula 1 tiene varios campos de batalla, no solo en las pistas se pelea, y uno muy significado es las pantallas de televisión. El interés por los operadores televisivos en ofrecer este contenido no es el mismo por el que peleaban en semipública subasta cuando Fernando Alonso ganaba títulos o peleaba por ellos, pero sigue siendo un contenido que despierta el interés de las cadenas televisivas. El objetivo de la compra de los derechos por MovistarTv no era otro que una jugada estratégica para arrebatárselos a otros operadores.