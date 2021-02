El teletrabajo, un reto para mujeres con discapacidad y cuidadoras

La directora de Empleo de Fundación ONCE ha llamado la atención sobre el hecho de que el teletrabajo puede conllevar el riesgo de la no visibilidad; un impacto sobre la salud física o psíquica al no socializar con otras personas. "En el 85% de los casos, la reducción de jornada la solicitan las mujeres y esto supone un freno para sus carreras profesionales", por loque, para ello, pedimos un mecanismo corrector que incentive a los hombres a que se acojan a la modalidad del teletrabajo para alcanzar una conciliación real entre mujeres y hombres".