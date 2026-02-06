edición general
5 meneos
24 clics

Telegram, la plataforma fetiche de los ciberdelincuentes y de la desinformación

Buena parte de los ocho millones de usuarios españoles de Telegram recibieron el miércoles por la noche un mensaje del fundador y máximo responsable de la aplicación, Pável Dúrov. El magnate ruso hacía referencia a las “regulaciones peligrosas” que anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que se cuentan prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y atribuir la responsabilidad legal de las posibles infracciones de las plataformas a sus directivos.

| etiquetas: telegram , delicuencia , desinformacion
4 1 6 K -19 Desinfórmame
15 comentarios
4 1 6 K -19 Desinfórmame
#1 Jotax
Si es que en cuanto les tocas la cartera se movilizan, pobrecitos lo que van a perder. A ellos la salud de los niños le importa una mierda solo ven que les quitan negocio
3 K 45
ombresaco #3 ombresaco
#1 También se puede decir que a los gobiernos la protección a los niños no les importa demasiado, solo es una excusa para poder controlar.

El gran problema es que las herramientas para evitar ese tipo de abusos son exactamente las mismas que para evitar la disidencia política.
2 K 20
#6 Jotax
#3 Vaya hombre prohibir a los menores que tengan redes sociales es control a la población. Si es que no se por que prohíben robar o agredir o el alcohol a los menores, es que nos controlan queremos libertad. :wall:
2 K 12
ombresaco #10 ombresaco
#6 No he dicho eso, ojalá hubiera una forma realmente eficaz de asegurar privacidad y de proteger a los menores simultáneamente.
0 K 11
#11 Jotax
#10 Pues lo primero es prohibir el acceso a los menores y de ahí viene la pataleta de Telegram. Lo de la privacidad y control sugerido es otro tema muy distinto fuera de este foro.
0 K 7
ombresaco #12 ombresaco *
#11 No, de ahí se ha popularizado la noticia en España. Ya prohibieron telegram en Rusia, en Irán, (creo que) también en China, en Francia se intentó... además, creo que el menor de los problemas es telegram en concreto, lo realmente peligroso es la indefinición legal de redes sociales, y se puede usar para bloquear cualquier aplicación que permita que los usuarios interaccionen (juegos online, discord, whatsapp, meneame, youtube... hasta wikipedia o los mismos periódicos que permitan comentarios de usuarios) y muchísimo peor para las "pequeñas" que no tendrán capacidad de verificar el contenido ni la edad de los usuarios, y tendrán que cerrar (implementaciones de diaspora, mastodon, peertube... vamos, todo el fediverso).
0 K 11
tdgwho #14 tdgwho
#11 no lo pillas eh?

Como se diferencia entre un menor y un adulto?

Teniendose que identificar todo el mundo.

Le vas a dar a Twitter, Facebook, pornhub, etc tu DNI? Así podrán hacer un perfil cojonudo, con tus gustos sexuales, ideología, etc, y todo ligado ya no a un nombre, sino a tu DNI, con tu dirección, nacimiento, nombre....

Y que pasará cuando haya leaks?

Dirás lo mismo en internet sabiendo que ahora esa red sabrá exactamente quién eres?
1 K 13
#13 Maikimaik
#6 Supongo que es una gilipollez, y que no es más que terminología, pero a mí me ayuda recordar que no se prohíben las redes sociales a los menores (lo cual es imposible per se), sino las redes sociales digitales. Pueden seguir quedando con sus colegas y sus familias, o yendo a sus clubs o asociaciones deportivas o de ocio.
0 K 9
Torrezzno #2 Torrezzno
Se nota a quien paga
2 K 34
arturios #9 arturios
También es una mensajería en la que los de Meta no te espían, no es que tenga nada importante que esconder o algo así, pero esa gentuza no tienen nada que mirar.

Las leyes en todo el mundo protegen la privacidad de las telecomunicaciones (cof, cof) pero cuando sale una que no pueden espiar te escriben cosas tan ridículas como: "Se le acusó, entre otros, de complicidad en la difusión de imágenes pedófilas en la red de mensajería instantánea que dirige, muy usada para actividades

…   » ver todo el comentario
0 K 11
BobbyTables #15 BobbyTables
Alguien ha hecho una llamadita a los directivos del País...
0 K 9
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
muy 1982 empieza a parecer esto, pero la version de TEMU, como que si la gente de la calle no esta con la sonrisa de "no cuela"
0 K 8
ombresaco #5 ombresaco
#4 quieres decir 1984, no?
0 K 11
CharlesBrowson #7 CharlesBrowson
#5 hasta la fecha esta mal jijiji
0 K 8
Morrison #8 Morrison
#4 Y con camisetas de naranjito
0 K 11

menéame