Telegram, la plataforma fetiche de los ciberdelincuentes y de la desinformación

Buena parte de los ocho millones de usuarios españoles de Telegram recibieron el miércoles por la noche un mensaje del fundador y máximo responsable de la aplicación, Pável Dúrov. El magnate ruso hacía referencia a las “regulaciones peligrosas” que anunció el martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, entre las que se cuentan prohibir las redes sociales a los menores de 16 años y atribuir la responsabilidad legal de las posibles infracciones de las plataformas a sus directivos.
El gran problema es que las herramientas para evitar ese tipo de abusos son exactamente las mismas que para evitar la disidencia política.
Como se diferencia entre un menor y un adulto?
Teniendose que identificar todo el mundo.
Le vas a dar a Twitter, Facebook, pornhub, etc tu DNI? Así podrán hacer un perfil cojonudo, con tus gustos sexuales, ideología, etc, y todo ligado ya no a un nombre, sino a tu DNI, con tu dirección, nacimiento, nombre....
Y que pasará cuando haya leaks?
Dirás lo mismo en internet sabiendo que ahora esa red sabrá exactamente quién eres?
Las leyes en todo el mundo protegen la privacidad de las telecomunicaciones (cof, cof) pero cuando sale una que no pueden espiar te escriben cosas tan ridículas como: "Se le acusó, entre otros, de complicidad en la difusión de imágenes pedófilas en la red de mensajería instantánea que dirige, muy usada para actividades
