Telefónica ficha al ex presidente del PNV, Andoni Ortuzar, como consejero de Movistar Plus en pleno ERE

El grupo valora que el nacionalista que apoyó la investidura de Sánchez fue responsable de la televisión vasca y se incorpora al Consejo de su filial audiovisual.

Para eso servía comprar parte de Telefónica, para pagar favores... en pleno ERE

Muy de izquierdas todo :palm:
No se cansan de ficharle, tres veces hoy.
