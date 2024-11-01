edición general
Telecinco acortó 'GH Dúo' por el accidente de trenes y Ion Aramendi lamentó su papel: "Uno se siente un poco gilipollas"

En una de las conexiones de Aramendi con Franganillo, tras escuchar la gravedad de la situación, el vasco se disculpó por seguir con el reality

“Con esto uno se siente un poco gilipollas, pero es lo que nos toca (...) Haremos lo que humildemente mejor sabemos hacer, entretener”, lamentó ante el papel que tenía que desempeñar.
