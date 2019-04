La tele de los 80 y 90 está viviendo una segunda infancia en internet

Los clásicos nunca mueren. Esa afirmación que siempre funciona no iba a ser menos con aquellos programas que dejaron huella en la memoria de los telespectadores españoles. Aquellos espacios televisivos de los años 80 y 90 que marcaron a distintas generaciones y que, si bien ya no tienen cabida en la parrilla de ninguna cadena, todavía cuentan con una audiencia multitudinaria en internet. Porque sus creadores, para que aquellos programas no cayeran en el olvido, han decidido recopilar los episodios de esos espacios para compartirlos en la Red.