Tecnología placebo: ¿funciona de verdad el botón de los semáforos para cruzar?

En los últimos años se les llama botones placebo, ya que está bastante extendida la creencia (a menudo con certeza de por medio) de que se trata de botones que en realidad no funcionan, pero que cumplen su 'función social' al evitar accidentes y al dar al ciudadano una mediana sensación de control. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Cuando decimos que los botones para cruzar los pasos de cebra en realidad no funcionan, ¿cuánta parte hay de razón y cuánta de mito? Y en caso de que no funcionen, ¿no lo hicieron nunca?