Tecnología militar: Los carísimos superportaaviones de EEUU tienen un desconcertante fallo de diseño

Parece que la marina norteamericana, la US Navy, últimamente no hace más que encadenar problemas. Desde el sonado fiasco de los destructores ‘Zumwalt’ al reciente incendio del USS Bonhomme Richard, lo cierto es que da la sensación de que en la US Navy se están cometiendo errores. Ahora le toca el turno, de nuevo, a los carísimos superportaaviones clase ‘Gerald R. Ford’, pues a los serios problemas que llevan arrastrando, se les une ahora uno desconcertante: no están preparados para operar con el F-35C. [..]Se han detectado unos 150 defectos.