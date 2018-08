En la película Avatar cuando se saludaban los Na’vi, habitantes del planeta Pandora, se decían mutuamente “Te veo”. Que significa: Veo tu alma, tu verdadera esencia veo quien REALMENTE eres. Te respeto, te saludo, te honro, te Reconozco. te recibo. Conecto contigo. El orden del diálogo es importante: Mientras no me hayas visto, no existo.