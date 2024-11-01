edición general
Te robarán un pueblo

En mitad de la campiña cordobesa, a un lado de la carretera que conecta la capital provincial con Granada, se levanta uno de los pueblos más bellos de España: Castro del Río. Cuna de mi familia materna, su patrimonio histórico brilla con luz propia: el barrio de La Villa, del siglo XIII, constituye un armonioso conjunto arquitectónico hecho de callejuelas cimbreantes y casas enjalbegadas decoradas con flores; el castillo, protegido por la muralla almohade, esconde inscripciones de una radio clandestina puesta en marcha durante la Guerra Civil

YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... los archivos demuestran que en este enclave estuvo encarcelado Miguel de Cervantes y, probablemente, empezase aquí a escribir el Quijote. Cercano al yacimiento romano de Torreparedones, fue escenario recorrido por Gerda Taro y Robert Capa, quien tomó la famosa foto "Muerte de un miliciano" a pocos kilómetros, en Espejo. Pero, al margen de su valor cultural incuestionable cuajado de leyendas aún por explorar, su mayor riqueza la compone la gente, que el pasado 27 de noviembre protestó en masa contra la instalación de dos plantas de biometano: amenaza grave para la salud y el bienestar de los residentes...
Torrezzno #7 Torrezzno *
#6 exactamente. Si te gusta la transición energética, te tienen que gustar también las infraestructuras reales que la hacen posible. No se puede votar, apoyar y celebrar todas estas políticas, y luego llorar cuando llegan al propio pueblo.

No es estar en contra de la transición, ni negacionismo. Pero luego no llores si te ponen aerogeneradores, campos de placas solares, etc etc.

No se puede apoyar una "agenda" de forma acrítica. Todo esto es política y negocio. En inglés hay un acrónimo para toda esta gente que es muy verde hasta que le toca. NIMBY (“Not In My Back Yard”).
Torrezzno #10 Torrezzno
#9 en eso estamos de acuerdo. Pendiente quedamos de ver las propuestas y quejas al ministerio de transición ecológica. Entiendo que hay que empezar por ahi, un concenso social sobre que es verde y que no. El problema está cuando llamas "ultraderecha" y "negacionismo" a cualquier cosa estas a su vez poniéndo trabas a cualquier queja legítima. Y esa es mi critica al articulo
Torrezzno #2 Torrezzno *
Ella misma se contradice aquí

"Además, se plantea un problema de cariz estructural: si la materia prima de la transición ecológica va a ser el sufrimiento de las zonas rurales, es casi inevitable que crezca una oposición visceral no sólo a unas medidas concretas, sino a toda iniciativa relacionada con el ecologismo, con el consecuente aumento del negacionismo y el liderazgo de la ultraderecha."

Ella misma debe ser de ultra derecha al no querer esas plantas de biometano. Debería abrazarlas, como un hippie a un arbol, ya que es transición ecológica. Pero no, ella quiere transición, pero fuera de su casa.
#3 Seat127
#2 No creo que se contradiga, muestra suficientes puntos en contra contra las plantas de biogás como para apoyar ese planteamiento. No tiene mucho sentido vender esas plantas como transición ecológica si tiene tantos puntos negativos, eso creo que lo ven todos. Y tiene razón, si se consigue desde la ultraderecha que asocien ecologismo con esas iniciativas , suman apoyos de todo un pueblo que ve peligrar su salud y su bienestar.
Torrezzno #5 Torrezzno *
#3 #4 ¿Quién impulsa esa agenda verde que menciona? ¿Quién dicta que una planta de biogas es energía verde?

Habria que empezar por ahí digo yo:

Unión Europea: Directiva de Energías Renovables (RED II y RED III).

España: Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y CNMC.

Ahí es donde tendría que dirigir sus quejas. Si esos organismos dicen que es energía verde y los financian (como antaño financiaban la nuclear) alguien tiene que pringar. Invocando a la ultraderecha no va a conseguir mas que darle un tono llorón al artículo
#6 tyrrelco
#5 y? Que un organismo diga una estupidez como un templo no se considera verdad. Qué empezar por ningún lado ni que leches. Si quieres transición ecológica, empieza por cerrar las macro granjas.
#9 Seat127
#5 Que los intereses económicos hayan presionado para etiquetarlos como verde (y que como dices, hay que luchar por cambiar) no quita la otra realidad: los errores de vender como verde cosas que no lo son hace que la gente rechace lo verde en general, dando fuerza a los partidos que reniegan de esa agenda verde, es decir la ultraderecha europea.
No creo que sea un artículo llorón, sino que muestra claramente como políticas equivocadas facilitan esos apoyos. Y ni es un lloro, en el mundo rural es una realidad.
#4 tyrrelco
#2 Una planta que se plantea por la necesidad de hacer algo con los residuos de las macro granjas es transición ecológica... Y mi abuela es una bicicleta.
#8 encurtido
El artículo tiene una queja lícita, la de considerar los aspectos negativos de las plantas de biometano para ver si es que no deberían estar cerca de un núcleo habitado.

Pero está adornado por el discurso entre populista y conspiracionista que no paro de ver en los pueblos pequeños. Lo habitual es que las políticas ecologistas se consideren en los pueblos excentricidades de los urbanitas, que no tienen ni idea de nada y que para ellos el mundo rural es un lugar donde ir de vez en cuando de vacaciones a divertirse e inventar leyes para fastidiar al pueblerino. Este es un ejemplo más.
