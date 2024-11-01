Te robarán un pueblo

En mitad de la campiña cordobesa, a un lado de la carretera que conecta la capital provincial con Granada, se levanta uno de los pueblos más bellos de España: Castro del Río. Cuna de mi familia materna, su patrimonio histórico brilla con luz propia: el barrio de La Villa, del siglo XIII, constituye un armonioso conjunto arquitectónico hecho de callejuelas cimbreantes y casas enjalbegadas decoradas con flores; el castillo, protegido por la muralla almohade, esconde inscripciones de una radio clandestina puesta en marcha durante la Guerra Civil
| etiquetas: biometano , castro del rio , cordoba
No es estar en contra de la transición, ni negacionismo. Pero luego no llores si te ponen aerogeneradores, campos de placas solares, etc etc.
No se puede apoyar una "agenda" de forma acrítica. Todo esto es política y negocio. En inglés hay un acrónimo para toda esta gente que es muy verde hasta que le toca. NIMBY (“Not In My Back Yard”).
"Además, se plantea un problema de cariz estructural: si la materia prima de la transición ecológica va a ser el sufrimiento de las zonas rurales, es casi inevitable que crezca una oposición visceral no sólo a unas medidas concretas, sino a toda iniciativa relacionada con el ecologismo, con el consecuente aumento del negacionismo y el liderazgo de la ultraderecha."
Ella misma debe ser de ultra derecha al no querer esas plantas de biometano. Debería abrazarlas, como un hippie a un arbol, ya que es transición ecológica. Pero no, ella quiere transición, pero fuera de su casa.
Habria que empezar por ahí digo yo:
Unión Europea: Directiva de Energías Renovables (RED II y RED III).
España: Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y CNMC.
Ahí es donde tendría que dirigir sus quejas. Si esos organismos dicen que es energía verde y los financian (como antaño financiaban la nuclear) alguien tiene que pringar. Invocando a la ultraderecha no va a conseguir mas que darle un tono llorón al artículo
No creo que sea un artículo llorón, sino que muestra claramente como políticas equivocadas facilitan esos apoyos. Y ni es un lloro, en el mundo rural es una realidad.
Pero está adornado por el discurso entre populista y conspiracionista que no paro de ver en los pueblos pequeños. Lo habitual es que las políticas ecologistas se consideren en los pueblos excentricidades de los urbanitas, que no tienen ni idea de nada y que para ellos el mundo rural es un lugar donde ir de vez en cuando de vacaciones a divertirse e inventar leyes para fastidiar al pueblerino. Este es un ejemplo más.