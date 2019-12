El Pleno del Tribunal Constitucional ha declarado que la figura del diputado parlamentario no adscrito cumple con las exigencias constitucionales derivadas del derecho fundamental de participación política en condiciones de igualdad y acceso a cargos públicos (artículo 23 de la constitución). No obstante aclara no obstante que esta categoría no le coloca en una posición preponderante de aquellos que integran grupo parlamentario.