De una taza de regalo a un coche: la revolución de la selección femenina en este Mundial de Fútbol

Los cambios económicos para las jugadoras parecen grandes, pero no se pueden dar cifras. En esta ocasión las deportistas recibirán primas por cada fase que superen y obtienen derechos de imagen entre otras coberturas con las que antes no contaban. "Antes no contaban ni con psicólogo y ahora tienen hasta un cocinero", aseguran fuentes de la federación. El equipo técnico es una de las principales diferencias para la selección, ahora cuentan con un grupo de profesionales que trabaja de forma constante durante toda la competición".