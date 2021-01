Taxistas en uniforme, la salida cuando el sueldo de militar no alcanza en Venezuela

El sargento X se pone su uniforme y sale a trabajar... como taxista: es militar en Venezuela y su sueldo no le alcanza, pero no deja las fuerzas armadas por los privilegios que le dan. “Yo soy padre de familia y como está la situación del país ese sueldo no me alcanza para nada”, dice a la AFP este suboficial del Ejército de 39 años, que pide proteger su identidad. “Hago mis carreras de taxi y gano súper más de lo que gano en el otro trabajo, por eso lo hago”, agrega.