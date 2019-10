Tatuajes eléctricos

Ingenieros de la universidad de Duke, desarrollan una nueva tecnología que permite entre otras cosas, ser aplicada al arte de los tatuajes. Si bien esta tecnología está en desarrollo y no a salido a la venta, no tardará mucho en estar en las calles y expandirse como la pólvora. Se trata de una tinta con nano cables que se puede aplicar en papel o piel con la ayuda de un aerosol, permitiendo entre otras cosas iluminar partes un tatuaje. Si bien está en desarrollo, no tardaremos mucho en tener pigmentos de tatuajes con esta tecnología.