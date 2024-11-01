Las tasas de mortalidad disminuyen excepto entre los jóvenes: estos son los motivos

Aumentan las muertes por suicidio, sobredosis y alcoholismo entre las personas de 20 a 39 años en América del Norte con altos ingresos. En África subsahariana, la mortalidad en mujeres de 15 a 29 años fue un 61% mayor de lo estimado, debido a los embarazos, los accidentes de tráfico y la meningitis, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.