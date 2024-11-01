Las tasas de mortalidad disminuyen excepto entre los jóvenes: estos son los motivos

Aumentan las muertes por suicidio, sobredosis y alcoholismo entre las personas de 20 a 39 años en América del Norte con altos ingresos. En África subsahariana, la mortalidad en mujeres de 15 a 29 años fue un 61% mayor de lo estimado, debido a los embarazos, los accidentes de tráfico y la meningitis, según un estudio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington.
Joder... problemas del primer mundo.
Durante el mismo período, las muertes en el grupo de edad de 5 a 19 años aumentaron en Europa del Este, América del Norte con altos ingresos y el Caribe.
De los primeros en los indices de desarrollo humano gracias a meter el PIB en el cálculo, les queda ideal la frase de "Eran tan pobres que solo tenían dinero".