La tasa de desempleo en España cae al nivel más bajo desde 2008

Traducción del artículo publicado hoy en Financial Times: "La tasa de desempleo en España ha caído por debajo del 10% por primera vez desde la crisis inmobiliaria de 2008, lo que refuerza su posición como una de las economías con mejor rendimiento de Europa. El desempleo español cayó al 9,9% en los últimos tres meses de 2025, según datos publicados el martes, lo que lo sitúa muy por debajo del máximo del 27% alcanzado en 2013, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria dio paso a la crisis de la deuda soberana de la zona euro".

#3 Realmente este artículo de Financial Times ofrece datos y gráficos distintos que esa noticia. No nos quedemos sólo en el titular...
Noticia genial si no fuera que la gente es pobre incluso currando
#1 Te puede resultar interesante el siguiente fragmento del artículo: "A principios de este mes, el FMI predijo que la economía española crecería un 2,3% en 2026, tras una expansión del 2,9% el año pasado. En términos per cápita, que tiene en cuenta el crecimiento de la población y es importante para el nivel de vida, el crecimiento del PIB de España fue del 1,6% el año pasado, pero aun así duplicó el crecimiento del PIB per cápita de la zona euro, que fue del 0,8%".
es tu caso?
