La tasa de desempleo en España cae al nivel más bajo desde 2008

Traducción del artículo publicado hoy en Financial Times: "La tasa de desempleo en España ha caído por debajo del 10% por primera vez desde la crisis inmobiliaria de 2008, lo que refuerza su posición como una de las economías con mejor rendimiento de Europa. El desempleo español cayó al 9,9% en los últimos tres meses de 2025, según datos publicados el martes, lo que lo sitúa muy por debajo del máximo del 27% alcanzado en 2013, cuando el estallido de la burbuja inmobiliaria dio paso a la crisis de la deuda soberana de la zona euro".