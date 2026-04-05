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Las tareas administrativas, legales, de consultoría y todo aquello que implique sentarse frente a un ordenador desapareceran
La revolución de la IA transformará el mercado laboral a una velocidad sin precedentes
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tareas
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administrativas
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ia
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#1
taSanás
Enésimo artículo sobre lo mismo. Que sí, que ya lo sabemos.
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31
#2
woke
el que avisa no es traidor
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#12
woke
#9
quién usa un ordenador en una cadena de montaje completamente automatizada?
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#3
Pablosky
Mentira. Mientras los LLM sigan alucinando necesitan supervisión.
Solo podrán sustituir aquellos trabajos en los que sea razonable que el 20% de lo entregado sea mentira y no pase nada.
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#5
a69
#3
politica, periodismo?
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#8
EISev
#5
consultoría estratégica
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#16
Pablosky
#8
ahí te vale un 50%
#5
ahí un 100 de inexactitud
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#11
Khirs
#3
Tu lo has dicho supervisión. Donde trabajo hay un departamento para pasar las facturas al mrp y pagarlas. 5 personas.
Ahora están haciendo una app que coge los datos de la factura de forma automática y rellena el formulario. Con una sola persona que verifique que los datos están correctos suficiente. Los otros 4 sobran. Es decir pasarán a hacer otras tareas.
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#17
Pablosky
#11
pero entonces no ha desaparecido el trabajo, se ha optimizado. Por lo tanto el artículo miente.
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#18
EISev
*
#17
de esos cuatro, si no encuentran tarea que darles, igual se jubila uno y no pillan a otro o dejan de renovar al que está en prácticas
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#10
yopasabaporaqui
#7
Efectivamente, algunos. El resto no.
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#4
yopasabaporaqui
Quiero ver yo a la IA dándole soporte informático a un usuario por tlf..
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#6
woke
#4
no será necesario usar ordenadores para trabajar.
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#9
yopasabaporaqui
#6
Ah, y qué se usará?
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#7
Jaime131
#4
Pues como el que dan algunos humanos, que parece que tienen escrito un guion y son incapaces de salirse de ahí.
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#15
Flamazares
#4
El soporte técnico es probablemente la tarea más fácilmente sustituible por una IA junto con los traductores. Cualquiera que se dedique a una de estas dos cosas se debería cambiar de sector pronto, porque antes de dos años se va a quedar sin trabajo.
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#13
Alcalino
*
Cualquier trabajo hecho por una IA en el que no haya un humano
sentado delante de un ordenador
supervisando lo que hace la IA es la receta para el desastre.
Porque cuando la IA la cague, que lo hará, ¿a quien van a llamar? ¿A los Cazafantasmas?
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#14
woke
#13
será al revés. Ahora es un desastre porque está hecho por humanos.
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#20
hazardum
Hasta los meneantes desapareceran
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#19
galaicocatalán
Qué sorpresa que defienda esa postura, teniendo en cuenta que Sáez dirige una agencia dedicada a vender formación en IA para adaptarse al cambio.
Lo verdaderamente curioso es que, en muchos casos, esa misma formación puede obtenerse directamente preguntándole a la propia IA, sin pasar por caja.
Vamos, que podríamos estar así "hasta el infinito más IA"...
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menéame
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Solo podrán sustituir aquellos trabajos en los que sea razonable que el 20% de lo entregado sea mentira y no pase nada.
#5 ahí un 100 de inexactitud
Ahora están haciendo una app que coge los datos de la factura de forma automática y rellena el formulario. Con una sola persona que verifique que los datos están correctos suficiente. Los otros 4 sobran. Es decir pasarán a hacer otras tareas.
Porque cuando la IA la cague, que lo hará, ¿a quien van a llamar? ¿A los Cazafantasmas?
Lo verdaderamente curioso es que, en muchos casos, esa misma formación puede obtenerse directamente preguntándole a la propia IA, sin pasar por caja.
Vamos, que podríamos estar así "hasta el infinito más IA"...