El Tarajal de Ceuta, ¿frontera africana o frontera exterior de Europa Sur?

Yo diría, que la frontera es europea y al estilo africano, vamos que no termina de ser ni una cosa ni la otra de forma clara y absoluta, sino relativa. No conozco, ninguna frontera terrestre que carezca del espacio neutral o zona de nadie, salvo las fronteras de Ceuta y Melilla, estas ciudades, diría yo que mini Estados, no es que carezcan de Zonas Neutrales que la tienen y bien hermosas, y actualmente en pergaminos de la Biblioteca Nacional de España en la capital del Reino, Madrid, sino que se esfumaron de la noche a la mañana