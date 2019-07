¿Por qué tantas personas enferman al iniciar sus vacaciones?

“Todo el año anhelando las vacaciones y, cuando llegan, voy y me pongo malo”. Hay personas que se pasan los primeros días de descanso estival enfermos, incluso en cama. Si no es fiebre es dolor de cabeza, y si no un virus intestinal, o un mal humor, un cansancio y una apatía descomunales. Y no una vez, sino cada año. Algunos expertos ya lo han bautizado como el síndrome de las vacaciones o la depresión de la tumbona, y explican que hay razones biológicas, psicológicas, sociales y familiares que propician este malestar.