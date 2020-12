"¿Tanta teta?" "¿Y ese bibe, es que no tenías leche?" Así es aguantar las opiniones ajenas

Mi elección ha generado críticas de todo tipo en nuestro entorno. Igual que con otros temas relacionados con la maternidad y la crianza, parece que todo es opinable, incluso cuando no has pedido opinión. Con mi primer hijo me preocupaba más. Asistía a un grupo de crianza y, la primera vez que saqué un biberón de la mochila mientras todas las demás sacaban la teta, me quise morir de vergüenza. El fantasma de la malamadre rondando mi cabeza. "Insiste siempre con la teta, aunque te retuerzas de dolor con una mastitis".