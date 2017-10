Tangerine Dream: 50 años de los pioneros de la música electrónica que se convirtieron en empresa

Tangerine Dream se fundó en 1967. Eran tiempos de ambición en parte de la música popular: el Pet Sounds de The Beach Boysm el Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band de The Beatles... El guitarrista Edgar Froese fundaría su grupo en pleno estallido de una variopinta escena musical alemana. Bajo una etiqueta basada en la nacionalidad, krautrock, se agruparían propuestas tan diferentes como las de Can, Kraftwerk o Klaus Schulze: del rock experimental a unas solemnes introspecciones electrónicas, pasando por el techno maquinal.