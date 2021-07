¿Qué tan seguros son los Cigarrillos Electrónicos?

Los cigarrillos electrónicos se comercializan como una opción saludable, cuando la evidencia apunta a que no son inocuos. Este tipo de productos tienen un gran atractivo para los adolescentes no fumadores y los adultos jóvenes, lo que es motivo de preocupación. La gran variedad de sabores y los avances en la tecnología de los cigarrillos electrónicos los vuelven muy diversos, difícil de regular y han aumentado los posibles efectos nocivos para la salud respiratoria y es vital que continúe la investigación sobre las implicaciones a largo plazo del vapeo.



Los dispositivos de cigarrillos electrónicos han evolucionado para ser más potentes y administrar nicotina de manera más eficiente y una mayor entrega de nicotina puede aumentar los riesgos para la salud asociados a la nicotina sobre el embarazo, el sistema nervioso, cardiovascular, inmunológico y el cáncer que esta nueva forma de consumo de nicotina ha permitido vislumbrar y de los que hacen falta más estudios.



Aparte de la nicotina que pueden o no tener los e-líquidos será importante controlar la cantidad de componentes químicos en el vapor de los cigarrillos electrónicos, así como sus consecuencias para la salud asociadas, en fumadores y no fumadores a largo plazo, principalmente descritas sobre el sistema respiratorio.



En general, los datos actuales no respaldan la eficacia de los cigarrillos electrónicos para dejar de fumar y ante problemas con el tabaquismo el apoyo por un profesional de la salud siempre es necesario dado que aun con otros productos disponibles para dejar fumar (parches, chicles o pastilla) estos no son eficaces por sí solos.



Se necesitan intervenciones efectivas para prevenir el uso de cigarrillos electrónicos en los adolescentes dados los riesgos de exposición a la nicotina y el desarrollo posterior de dependencia y relación con el consumo posterior de otras sustancias. Es algo que como sociedad debemos tener presente y la regulación de estos productos es necesaria.