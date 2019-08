¿Qué tan productiva es una hora de trabajo en los países de la OCDE?

Las últimas cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) revelan cuáles son los países en los que una hora de trabajo contribuye más al producto interno bruto (PIB). Como muestra esta infografía de Statista, no importa cuánto esfuerzo le imprima a su labor un trabajador promedio en México, su trabajo no resultará tan productivo como el de una persona en Irlanda, al menos en cuanto al PIB per cápita generado.