¿Es tan nocivo el cambio de hora? El físico gallego Jorge Mira y un investigador de Sevilla desmontan la alarma, que achacan a una «ilusión matemática»

Ambos investigadores firman una carta publicada por la misma revista que difundió el trabajo original, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en la que cuestionan de raíz la metodología empleada por Lara Weed y Jamie M. Zeitzer, de la Universidad de Stanford. Su conclusión es contundente: «Lo que el mundo leyó como una evidencia científica contra el cambio de hora ha resultado ser una ilusión matemática».