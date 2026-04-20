¿Es tan nocivo el cambio de hora? El físico gallego Jorge Mira y un investigador de Sevilla desmontan la alarma, que achacan a una «ilusión matemática»

Ambos investigadores firman una carta publicada por la misma revista que difundió el trabajo original, Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), en la que cuestionan de raíz la metodología empleada por Lara Weed y Jamie M. Zeitzer, de la Universidad de Stanford. Su conclusión es contundente: «Lo que el mundo leyó como una evidencia científica contra el cambio de hora ha resultado ser una ilusión matemática».
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Por cierto, el artículo inicialmente lo vi en La Voz de Galicia pero es de pago, así que lo busqué y lo encontré en otra web, correoweb, que por lo visto tiene un ban por spam. Ni flowers. Así que he puesto este que es el siguiente que me ha salido.
El Cambio de hora será un fastidio por unos dias, pero lo prefiero a que amanezca a las 5 de la mañana en verano
La hora del reloj da igual, pero las costumbres humanas no las cambias de un dia para otro.
Es lo que pasa cuando el reloj tiene más inteligencia que el humano.
A mí me la sopla la hora que ponga el reloj ... a mí lo que me jode es levantarme una hora antes, aunque el reloj diga que es la misma hora.
Para mí levantarse a las 9 es cosa de un domingo puntual que hayas salido el día anterior.
Que salga el sol antes de las 6 significaría que no “madrugaría” nunca.
Sin embargo, para mí despertarme y que todavía queden 3 horas hasta que sale el sol, e irme a dormir cuando todavía hace sol, no tiene ningún sentido.
El único argumento que he oído que más o menos me convence es el de los niños jugando en los parques y tal pero para los trabajadores normales creo que lo más sano es que amanezca pronto
+ ¡Qué pereza!
- Pues cambiamos la hora
Las 12 del medio día se llaman así por algo. Déjalo estar y el sol estará en lo más alto a las 12, en verano y en invierno.
Sin cambios de horas y yendo en nuestro meridiano.
El pedazo de mierda de escribidor del artículo te dice el nombre del divulgador gallego pero el profesor universitario sevillano pasa a "investigador" y sin nombre. .
Perfecto ejemplo de Andalufobia que me llevo puesto.