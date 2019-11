Tan joven y con un nombre tan viejo: así es tener 25 años y llamarse Herminia o Primitivo

En España hay 27.000 Felisas, cuya edad media es de 72 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Felisa Ferraz tiene 24. "Esto me ha pasado varias veces: concierto una reunión de trabajo con alguien que no me conoce, digo cómo me llamo y al verme alucinan. Entonces me dicen que con el nombre que tengo esperaban a alguien de 60 años", dice esta zaragozana, que trabaja en el departamento de marketing de una gran empresa.