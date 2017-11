Que tan importante son los 280 caracteres de Twitter y como bloquearlos?

He visto otras publicaciones en donde muchos usuarios no están conforme con esta actualización, obviamente, nadie te obliga los 280 caracteres, pero si, casi te obligan a mirar los Tweet de los demás. Por otra parte, muchos hablan de una característica que no vendría nada mal a Twitter, y es el de tener la opción de editar una publicación después de haberla compartida. ¿Cuantos usuarios han cometido el error de haber publicado algo erróneo, y querer editarlo?