¿Por qué es tan complicado que Hacienda rastree la tributación de las propinas?

Hacienda lo tiene claro y así lo señala en las consultas que la Dirección General de Tributos viene respondiendo al respecto, advirtiendo de que las propinas tienen que tributar. Así, aquellos trabajadores con sueldos que no superan el mínimo que obliga a presentar la declaración del IRPF podrían empezar a tener que hacerlo al sumar lo que reciben en propinas. Sin embargo, Hacienda no las rastrea. ¿Por qué? Pues básicamente porque no existen planes específicos para su control.