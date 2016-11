¿Cómo de buenos son los computadores para leer ficción? (ENG)

3 meneos 7 clics

Un importante artículo sobre la habilidad de las computadoras para analizar libros de ficción y encontrar patrones en ellos. Ciertamente, las computadoras no pueden leer libros de forma consciente como nosotros, pero esto no evita que se puedan obtener datos interesantes mediante la ventaja de procesar miles de libros en poco tiempo. Todavía hay muchos problemas con la automatización de estos proyectos; no obstante, siguen mejorando con el tiempo.