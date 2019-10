El expresidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha defendido este martes que siempre "respetó las reglas" en el caso de los escaños de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Toni Comín. En un encuentro con medios en Bruselas, Tajani ha asegurado que los servicios jurídicos le dijeron que no podía hacer nada" en el caso de los independentistas catalanes electos. "No puedo decir que son diputados si no lo dice España", ha reiterado.