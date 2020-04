Taiwán publica el correo que envió a la OMS advirtiendo del coronavirus

Taiwán no está admitida como miembro de la OMS por lo que consideran desde Taipéi que son "víctimas de conjuras procedentes de China". No obstante, consideran que avisaron con bastante tiempo para que no se les omitiera una respuesta. En el correo enviado, informan de que tienen constancia de siete contagios en Wuhan y desean poder compartir toda la información posible para hacer frente a este virus".