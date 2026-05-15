Taiwán apuesta por "profundizar la cooperación" con Estados Unidos tras la reunión entre Trump y Xi en Pekín

Taiwán ha anunciado que estrechará lazos con Washington tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. El Ministerio de exteriores taiwanés considera que es China quien aumenta "los riesgos en la región" y ha subrayado que el gigante asiático "no tiene derecho" a representar a su territorio "en la escena internacional". La gestión de la isla fue uno de los puntos de desencuentro entre los líderes después de que Xi advirtiera a Trump de que la relación entre ambos solo puede ser estable si
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Uy uy uy, si llega el día en el que China invade Taiwan, seguro que esto son el tipo de cosas a las que los tankies se referirán con eufemismos como "es que no paraban de tocarles los cojones a China" cuando toque ponerse del lado de matar taiwaneses.