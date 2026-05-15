edición general
3 meneos
6 clics

Taiwán apuesta por "profundizar la cooperación" con Estados Unidos tras la reunión entre Trump y Xi en Pekín

Taiwán ha anunciado que estrechará lazos con Washington tras la reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping. El Ministerio de exteriores taiwanés considera que es China quien aumenta "los riesgos en la región" y ha subrayado que el gigante asiático "no tiene derecho" a representar a su territorio "en la escena internacional". La gestión de la isla fue uno de los puntos de desencuentro entre los líderes después de que Xi advirtiera a Trump de que la relación entre ambos solo puede ser estable si

| etiquetas: taiwan , profundizar , relaciones , ee.uu
2 1 1 K 26 politica
3 comentarios
2 1 1 K 26 politica
josde #1 josde
Si que pida cooperación a Trump, que seguro que ya la ha vendido a Xi y la deja en manos de China
0 K 20
#3 Suleiman
Creo que no han entendido lo de las líneas rojas... Como sigan armando hasta los dientes a Taiwán, la van a tener...
0 K 12
#2 Adam22
"Ninguna declaración política unilateral de China, ni ningún intento de incorporar a Taiwán al marco político establecido por China, puede cambiar el hecho de que Taiwán es un Estado democrático, soberano e independiente", ha dicho. "

Uy uy uy, si llega el día en el que China invade Taiwan, seguro que esto son el tipo de cosas a las que los tankies se referirán con eufemismos como "es que no paraban de tocarles los cojones a China" cuando toque ponerse del lado de matar taiwaneses.
0 K 7

menéame