Tag 20 mujeres artistas (II)

La semana pasada os presenté la primera entrega de mi tagg de las 20 mujeres artistas, y ésta entrega coincide casualmente con la víspera del día de la mujer trabajadora*. Esto me hace especial ilusión porque he pensado que cómo me han pedido participar activamente en ése día con un post más extenso sobre una sola mujer que me ha marcado, o me parece un icono, creo conveniente dejar el apartado de Artista favorita del tagg para el 8 de marzo. Y dedicarle el post entero a ésa artistaza. En fin, vamos allá ¿no?