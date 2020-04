Tras un mes de clausura las autoridades de Sídney abrieron algunas playas pero solo para personas que practican deportes marinos. "Nuestras playas no están abiertas para el uso general, y solo pueden accederse para hacer ejercicio. Actividades como sentarse en la arena, tomar sol, o juntarse en grupos no será permitida ya que la policía se encargará de que estas reglas se cumplan" dijo el alcalde de Randwick, Danny Said