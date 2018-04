Lo suyo y los suyos (Cospedal y Cifuentes)

En la Convención Nacional del Partido Popular, celebrada este fin de semana en Sevilla, María Dolores de Cospedal quiso dejar las cosas muy claras desde la jornada inaugural: “Hay que defender lo nuestro y a los nuestros”. Las palabras de la secretaria general de los populares no se referían a España, no eran una apología de las tradiciones y costumbres de este país, no elogiaban a nuestros personajes ilustres. No.