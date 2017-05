¿Susto o muerte? (El Gran Wyoming)

En esta segunda vuelta de las elecciones francesas a los ciudadanos no les dieron a elegir entre dos opciones reales, por todo menú les preguntaron si querían la carne en su punto o muy hecha. La pregunta era: “susto o muerte”, pero podría haber sido: “entierro o incineración”. Hasta ese punto han llegado los franceses por su cobardía al no querer apostar por un cambio real, ni refrendar opciones con las que no les quedan excusas para acudir a las urnas a votar lo de siempre con dignidad.