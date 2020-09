La sustitución: el siguiente paso la suplantación de identidad digital

El verdadero peligro de la inteligencia artificial no es que nos supere en rapidez y en poder de cálculo, sino en que literalmente nos suplante. Si la captación de datos se da en un entorno, y no va asociada a una identidad, no se necesita nuestro consentimiento explícito, solamente se precisa observación y monitorización del medio o espacio público. Entendiéndose por público, también cualquier entorno o superficie de carácter privado, destinada a uso público. ¿Qué les impide técnicamente generar un modelo digital en base a esos datos?