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El sustanciero, un hombre que pasaba por las casas con un hueso de jamón en la posguerra: un oficio desaparecido
En plena escasez, este curioso personaje alquilaba un hueso para dar sabor a los pucheros, reflejando la dureza de una época marcada por el hambre
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sotillo
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joseangel277
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taSanás
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