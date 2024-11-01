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El sustanciero, un hombre que pasaba por las casas con un hueso de jamón en la posguerra: un oficio desaparecido

En plena escasez, este curioso personaje alquilaba un hueso para dar sabor a los pucheros, reflejando la dureza de una época marcada por el hambre

| etiquetas: economía , oficios
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