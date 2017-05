Susana Díaz no quería primarias, y las perdió

La presidenta de la Junta de Andalucía nunca quiso presentarse a unas primarias porque no cree en ellas, le parecen “una americanada”. No quiso hacerlo ya en 2014, evitó plantar cara después a Pedro Sánchez y dejó pasar dos veces el tren de las primarias para elegir candidato a las elecciones, pero ahora no podía echarse atrás. Y ha fracasado.