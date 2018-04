Surge la turismofobia en Lisboa [PT]

Tras 12 horas de viaje, el publicista australiano Andrew Jones no tuvo el recibimiento esperado en Lisboa. "Dos señoras de unos 50 años me dijeron en inglés y francés a la salida del aeropuerto que me volviese a casa". Las quejas por los efectos perjudiciales del turismo se extienden en la capital lusa, también por su impacto sobre los precios de la vivienda. La plataforma "Lisboa no ama" ha colocado carteles contra los turistas por la ciudad en siete idiomas. "Están acabando con la idiosincrasia de la ciudad", dice un lisboeta.