El Supremo de EEUU respalda a Venezuela en pleito sobre expropiación petrolera

El Tribunal Supremo de EEUU falló hoy a favor del Gobierno de Venezuela y en contra de la empresa estadounidense Helmerich & Payne, que acusaba a Caracas de haber nacionalizado de manera ilegal en 2010 once torres de perforación petrolera. La máxima instancia judicial estadounidense determinó que la denuncia de esa empresa no debía haber prosperado en cortes inferiores porque no habían demostrado de manera suficiente que se les había incautado propiedad en violación del derecho internacional y, en concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías