El Supremo cree que aceptar la entrega de Puigdemont le permitiría volver a la Generalitat

El fallo de la Audiencia territorial de Schleswig-Holstein ha caído como un jarro de agua fría en el Tribunal Supremo. Aunque esperado no por eso menos preocupante. Las distintas fuentes consultadas del Alto Tribunal por El Independiente consideran que los jueces alemanes se han “extralimitado” al entrar en el fondo del asunto sobre si el ex president Carles Puigdemont cometió o no un delito de rebelión cuando proclamó la declaración unilateral de independencia de Cataluña el pasado mes de octubre.