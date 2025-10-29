edición general
El Supremo confirma la nulidad de la Ordenanza de Movilidad de Valladolid

El Supremo confirma la nulidad de la Ordenanza de Movilidad de Valladolid

Ecologistas en Acción pide la restitución del carril bici del Paseo de Isabel El Tribunal Supremo confirma así la Sentencia de 2024 del TSJCyL, que declara que la Ordenanza infringió la Ley sobre Tráfico .La organización considera que queda de manifiesto la "maniobra torticera" del Ayuntamiento de Valladolid de recurrir sin fundamento alguno ante el Tribunal Supremo para demorar la ejecución de un pronunciamiento judicial que habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica.

autonomator #1 autonomator *
realcionada --> www.meneame.net/story/vox-tumba-zona-bajas-emisiones-valencia

(que no haya castigo, ni responsabilidad provoca que no exista enmienda ni control)
1
jonolulu #2 jonolulu
Y ahora que PP y Vox se han gastado 1 millón de euros en desmontar un carril bici que costó menos y pagó Europa (que reclamará la pasta), ¿qué hacemos?
1
MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#2 Los imbéciles de paguita que les votan lo consideran "saber gestionar" y les volverán a votar.
2
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#2

Tirar al carnero al Pisuerga desde el Puente de Poniente y con una piedra al cuello.
0

