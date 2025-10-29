El Supremo confirma la nulidad de la Ordenanza de Movilidad de Valladolid

Ecologistas en Acción pide la restitución del carril bici del Paseo de Isabel El Tribunal Supremo confirma así la Sentencia de 2024 del TSJCyL, que declara que la Ordenanza infringió la Ley sobre Tráfico .La organización considera que queda de manifiesto la "maniobra torticera" del Ayuntamiento de Valladolid de recurrir sin fundamento alguno ante el Tribunal Supremo para demorar la ejecución de un pronunciamiento judicial que habría evitado el desmantelamiento del carril bici del Paseo de Isabel la Católica.