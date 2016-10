El Supremo condena a un guardia civil que llegó tarde a una misión tras quedarse sin gasolina

4 meneos 29 clics

Los hechos ocurrieron en Ayamonte, cuando tenía lugar un operativo anti-droga y debido al retraso, de 50 minutos, los sospechosos escaparon. El agente fue sancionado con un día de suspensión, recurrió porque no decía ser culpable del estado del coche, y ahora le quitan la razón.El Supremo ha castigado con un día de suspensión de sueldo a un guardia civil que llegó tarde a la intervención de un alijo en Ayamonte (Huelva) y ha rechazado el recurso del agente contra la sanción, basado en que su vehículo no arrancó porque no tenía batería