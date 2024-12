La súplica de los "tíos cagaos"

Parece que un señor llamado Aldo Comas tiene una panda de "tíos cagaos" cerca, según ha dicho él mismo. Por la preocupación que muestra, y su necesidad de hacerlo público de forma casi suplicante, entiendo que no deben de ser pocos. No me queda claro si incluso el propio Aldo está "cagao", pero por la forma de expresarse podría ser que sí, que Aldo también esté "cagao". Yo no estoy cagada, y no sé si tú, lector, lectora, lo estás. Pero si alguien está "cagao" por lo que las mujeres estamos contando en las redes sociales, por algo será.