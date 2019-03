"Mi madre siempre lo dio todo por mí y nunca antes me pegó; sin ella no tengo nada ni a nadie". Así de contundente se mostró una joven de 18 años que suplicó al juez que no condenara a su progenitora, acusada de un delito de maltrato por agarrarla con fuerza y tirarle del pelo hace ya dos años, cuando todavía era menor