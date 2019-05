Supervivientes en Collserola

“¡Qué sitio más chulo para sobrevivir!”, exclaman urbanitas en medio de Collserola, de los pocos lugares en los que no se ve a Ferreras con su pactómetro. Te dan un toldo impermeable, piquetas, cuerdas. Tienes 10 m. para hacerte un refugio, te dicen. “La presión de 10 minutos no es nada con lo que os puede pasar en realidad”. Así que tiras de sabiduría Discovery Max. ¿Está empezando a llover? No, no es lluvia, es Albert poniendo a prueba tu refugio con una bomba de agua. “Si la Pantoja puede sobrevivir –se ríe-, todo el mundo puede”.